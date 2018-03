Abertis, Atlantia avrà 50%+1 azione in nuova holding con ACS

Abertis Infraestructuras

(Teleborsa) - L' accordo vincolante raggiunto tra Atlantia e ACS avente ad oggetto un'operazione di investimento congiunto inprevede: la creazione di una holding in cui il gruppo italiano avrà il 50% più una azione, ACS il 30% e Hochtief il 20% meno un'azione al fine di permettere il consolidamento contabile della Società Holding e di Abertis da parte di Atlantia.Sono i dettagli dell'intesa raggiunta tra le due società e, diffusi su richiesta dalla CNMV, (la consob spagnola).In particolare, l' approvata dalla commissione iberica (CNMV) il 13 marzo , verrà modificata eliminando la parte in azioni dell'offerta, che verrebbe integralmente corrisposta per cassa, al. Hochtief eserciterebbe il diritto di (squeeze-out) nel caso raggiungesse la soglia legalmente richiesta o, in alternativa, promuoverebbe il delisting di Abertis.cheal prezzo che la società tedesca avrà pagato in OPA.La holding sarà partecipata da: Atlantia (50% + 1 azione), ACS (30%) e Hochtief (20% meno 1 azione), permettendo il consolidamento della holding e di Abertis da parte di Atlantia. E’ previsto, inoltre, unche regolerà la governance, includendo "maggioranze qualificate come prassi in questo tipo di operazioni".sottoscritto integralmente da ACS a 146,42 euro per azione.allo stesso prezzo dell’aumento di capitale."Atlantia, ACS e Hochtief hanno intenzione di sottoscrivere un contratto a lungo termine agli effetti di massimizzare la relazione strategica e le sinergie tra di loro ed Abertis in nuovi progetti di partnership pubblico-privata (public-private partnership), tanto in progetti di costruzione (greenfield) che di gestione (brownfield)" - si legge nella nota di Atlantia.In base agli accordi, Atlantia desisterebbe dalla sua OPA sulle azioni di Abertis approvata dalla CNMV in data 9 ottobre del 2017.Questo accordo - spiega la società italiana controllata dai Benetton - è soggetto, previa via libera del CdA, "alla stipula del finanziamento necessario per concludere l'operazione ed all'accordo tra le parti sui termini definitivi dei contratti che regolerebbero la stessa, che saranno eventualmente definiti nei prossimi giorni e opportunamente comunicati al mercato".