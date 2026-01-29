Smart Capital, sottoscritte azioni inoptate per 1,9 milioni di euro

Smart Capital

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni industriali di tipo "permanent capital" quotata su EGM PRO e specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, ha reso noto che sono stateordinarie di nuova emissione, pari al, al prezzo di 1,65 euro per nuova azione per un importo complessivo di 1.902.159,60 euro rivenienti dall'aumento di capitale sociale in opzione.Tenuto conto anche delle 1.233.705 nuove azioni già sottoscritte nel periodo di offerta in opzione e a seguito dell'offerta in Borsa dell'inoptato, risultano pertantosottoscritte 2.386.529 nuove azioni, pari alofferte nel contesto dell'aumento di capitale, per un controvalore complessivo pari a 3.937.772,85 euro.La società ricorda che, come annunciato in relazione alla sottoscrizione dell'accordo strategico con iper l'acquisizione del 100% del capitale di Marcap e il contestuale reinvestimento, da parte degli attuali soci di Marcap, in Smart Capital, è previsto che, gli attuali soci di Marcap sottoscrivano - nella fase di collocamento presso terzi - complessive 2.422.726 nuove azioni, pari al 50,38% circa del totale delle nuove azioni offerte, al prezzo di 1,65 euro per nuova azione, per un controvalore pari a 3.997.497,90 euro.