Aeroporto di Orlando, con la biometrica imbarco al tempo di un click

(Teleborsa) -, dove è in atto una sperimentazione di 90 giorni che riguarda al momento un solo volo, il, e quei passeggeri che viaggiano coldalla città della Florida alla Gran Bretagna, più precisamente allo scalo londinese di Gatwick.A rendere possibile ciò è, integrando i sistemi della Polizia di frontiera e doganale statunitense (CBP, ovvero"US Customs and Border Protection") con quelli della compagnia aerea,Recentemente, SITA è stata insignita delin occasione dell’edizione 2018 degli Annual Airline Industry Achievement Awards, premi assegnati da Air Transport World."L’imbarco con un sorriso dall’aeroporto di Orlandoha detto il Presidente SITA per l’Europa, Sergio Colella ricordando come Gate self-service biometrici per i controlli di frontiera siano già attivi negli aeroporti italiani di Napoli Capodichino, Roma Fiumicino e Ciampino e nello scalo Guglielmo Marconi di Bologna.La sperimentazione condotta a Orlando,L’opzione di imbarco biometrico,. Ai passeggeri è permesso di scegliere il processo di imbarco preferito, tradizionale o biometrico. Nei primi giorni di test, tutti i viaggiatori hanno optato per l’imbarco in un click.