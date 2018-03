Angeloni (BCE): "Europa particolarmente vulnerabile al protezionismo"

(Teleborsa) - "Il protezionismo voluto dal Presidente statunitense rappresentache glistanno prendendo sul commercio globale". E' quanto affermato da, membro della divisione di supervisione bancaria delladurante un convegno a Roma.ha parlato anche degli stimoli straordinari che laha messo in campo, spiegando che la fine di questi è "una evoluzione naturale" a cui tutti devono prepararsi, visto che un tale evento sarà accompagnato da rischi.Sul Quantitative Easing è intervenuto anche stamane 14 marzo,che ha spiegato che per uscirne c'è "bisogno di una correzione sostenibile nel percorso dell'inflazione verso il nostro obiettivo , ossia vicino al 2%".Parlando dell'Italia,i ha spiegato che è il Paese "che ha fatto più progressi nella riduzione dei crediti deteriorati e nella pulizia dei bilanci bancari. Sono convinto che le linee guida della BCE" in arrivo oggi 14 marzo "siano determinanti nel portare a questi brillanti risultati".Sui, le scelte della Penisola, in quanto Paese con un debito interno e con le banche ancora in parte in situazioni rischiose, sono importanti", ha concluso il membro della divisione di supervisione bancaria dell' Eurotower.