Moscovici difende tetto del 3% al deficit. "Regola di buon senso"

Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici e Monetari, intervenendo a Strasburgo, dopo le dichiarazioni del leader del centrodestra Matteo Salvini in linea con il pensiero del Movimento 5 Stelle sul non rispetto della regola.Moscovici ha poi aggiuntoperché permette che il debito pubblico si riduca. Il commissario ha anche ricordato che il debito pubblico "è un fardello" che pesa sull'economia e via via che diventa più pesante sull'erogazione di servizi ai cittadini. "Ogni euro al servizio del debito è un euro in meno per l'educazione, per la giustizia e per la sicurezza", ha spiegato.Il titolare agli Affari economici dell'UE è uscito anche più allo scoperto, commentando i risultati incerti alle ultime elezioni., ha dichiarato Moscovici, rinnovando la fiducia nella democrazia italiana e dicendosi "tranquillo che l'Italia resterà un partner solido e affidabile dell'UE".