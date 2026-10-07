Francia, deficit partire correnti e commerciale si riducono in agosto

(Teleborsa) - Il saldo delle partite correnti francese mostra ad agosto un deficit di 1,5 miliardi di euro, rispetto al disavanzo di 3,9 miliardi di euro di luglio (rivisto da un preliminare -4,7 miliardi). Lo rivela la Banque de France.



L'Ufficio doganale francese parallelamente ha fornito i dati della bilancia commerciale, che chiude ad agosto con un saldo negativo di 6,1 miliardi, in miglioramento rispetto ai -6,6 miliardi del mese precedente e contro i -6,5 miliardi attesi dagli analisti.



Cala leggermente l'export che si attesta a 54,2 miliardi (da 54,6 miliardi), mentre le importazioni sono scese a 60,3 miliardi (da 61,2 miliardi).

Condividi

```