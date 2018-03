Snam rivede al rialzo i target al 2021

Snam

(Teleborsa) - Il CdA diha approvato il Piano industriale al 2021 che prevedepari a 5,2 miliardi di euro (+10% rispetto al piano precedente), di cui 4,6 miliardi in trasporto e 0,6 miliardi in stoccaggio e rigassificazione. L'è visto in aumento del 4,5% annuo rispetto al +4% stimato in precedenza mentre l' Ebitda è atteso in crescita dell’1,5% medio annuo e l’è confermato in aumento dell’1% medio annuo.” - dichiara il. Un solido programma di investimenti e una rinnovata attenzione sull’essere azienda agile, innovativa ed efficiente, ci consentono di migliorare gli obiettivi del piano presentato lo scorso anno garantendo ritorni attrattivi ai nostri azionisti. In particolare - spiega Alverà -, che in più occasioni nel corso degli ultimi mesi ha dimostrato una maggiore affidabilità rispetto ad altri Paesi europei".Tra gli investimenti, Snam fa sapere che 360 milioni saranno in innovazione per la low emission economy (prevalentemente efficienza energetica interna e riduzione delle emissioni). E' prevista, inoltre, una crescita media annua della RAB, la remunerazione riconosciuta agli investimenti del 2% ed un aumento dell'efficienza: oltre 40 milioni di risparmi a fine piano (+60% da 25 milioni del piano precedente).Sarà richiesta all'assemblea ordinaria l'autorizzazione per un. Snam "valutada nuovi progetti di sviluppo anche per la sicurezza e la flessibilità del sistema".(+95 milioni di euro; +11,2% rispetto all'utile netto pro-forma adjusted del 2016, grazie anche ai minori oneri finanziari netti che beneficiano della riduzione del costo medio del debito). Itotali sono stati pari a 2,4 miliardi (+26 milioni di euro; +1,1% rispetto ai ricavi totali pro-forma adjusted del 2016, grazie ai continui investimenti e ai maggiori volumi di gas immesso).Il Consiglio ha inoltre deliberato di proporre all'Assemblea degli azionisti la distribuzione di un, di cui 0,0862 euro per azione già distribuiti a titolo di acconto nel mese di gennaio 2018.