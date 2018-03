Imprese, protesti dimezzati rispetto al 2015

(Teleborsa) -. E’ la fotografia che emerge dai dati raccolti dalle Camere di commercio ed elaborati da InfoCamere per conto diRispetto ai primi nove mesi del 2015, nel 2017 i mancati pagamenti si sono infatti, unendo nella discesa sia l’andamento delle, dimezzate in termini di numero e del 71% in termini di valore, che quello degliin frenata del 36% nei valori assoluti e dimezzati in termini monetari.Fra gennaio e settembre 2017 le occasioni in cui un cittadino o un’impresa si sono visti costretti a ricorrere ad un pubblico ufficiale per notificare la mancata accettazione di una cambiale o di un assegno hanno toccato quota. Di questa cifra, l’80% dei "pagherò" è rappresentato da cambiali (309.146), mentre gli assegni costituiscono il 20% (75.961).