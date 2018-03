Benetton: joint venture tra Aberdeen Standard Investments e 21 Partners

(Teleborsa) -hanno annunciato la nascita di(21ASI), una joint venture al 50% tra le due società che avrà sede nelL'obiettivo disarà quello di lanciare, nel corso dell'anno, un fondo di private equity da 1 miliardo di euro. Lo annuncia una nota.La strategia di investimento del fondo avrà come obiettivo l'acquisizione di quote non di controllo, con un orizzonte di investimento a lungo termine, mantenendo in capo agli imprenditori la quota di maggioranza del proprio business., aiutandole ad affrontare sfide quali la gestione della crescita, il potenziale di introdurre discontinuità nel proprio settore, oltre a successione e passaggio generazionale.Fondatore e Managing Partner di 21 Partners, ha dichiarato: "Sono entusiasta di lanciare questa iniziativa. Creare valore sostenibile per le aziende richiede sempre più tempo e un approccio industriale. Credo che questo fondo innovativo rappresenti la perfetta combinazione di fattori per aiutare imprenditori e imprese ad affrontare le sfide che il mercato pone senza cambiare il controllo delle aziende"., il co-amministratore delegato di, commenta:"La joint venture è una potente combinazione. Questa ci dà l'opportunità di offrire un'offerta diretta di private equity ai nostri clienti"