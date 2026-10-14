Azimut ingloba LIFTT e la trasforma in un fondo evergreen sulle tecnologie di frontiera

(Teleborsa) - Azimut , uno dei principali gruppi indipendenti a livello globale nell'asset e wealth management, e LIFTT, operatore di venture capital specializzato nel deep tech, hanno messo a punto una partnership strategica che trasforma LIFTT S.p.A. in LIFTT SCA-SICAV-RAIF, fondo evergreen di diritto lussemburghese dedicato alle tecnologie di frontiera. L'obiettivo del nuovo fondo è di affermarsi come principale partner di capitale paziente in Europa a supporto dell'innovazione scientifica e industriale.



L'operazione ridefinisce la struttura societaria di LIFTT, separando l'attività di investimento da quella operativa. Il portafoglio esistente confluisce nel nuovo fondo gestito da Azimut Investments, a cui faranno capo l'attività di gestione, le decisioni di investimento e disinvestimento, e la gestione dei rischi. Parallelamente, il team di LIFTT fa il suo ingresso nel Gruppo Azimut attraverso LIFTT Tech Partners: la società, mantenendo la sede storica di Torino, opera come Strategic Advisor esclusivo di Azimut Investments, curando l'attività di formulazione strategica di investimento, l'origination, l'analisi e la definizione delle proposte d'investimento e disinvestimento da presentare al gestore.



A differenza di un veicolo di nuova costituzione, LIFTT SCA-SICAV-RAIF si presenta sul mercato con un portafoglio di 59 società, costruito attraverso l'analisi di oltre 7.000 opportunità di investimento, attive tra Italia, Europa e Stati Uniti, già investito e ampiamente diversificato per tecnologie, stadi di sviluppo e aree geografiche, per un patrimonio iniziale di circa 140 milioni di euro. Le nuove risorse raccolte saranno destinate sia a sostenere la crescita delle partecipate più promettenti, sia a finanziare nuove opportunità coerenti con la strategia di investimento.



Le società spiegano che il modello evergreen è particolarmente adatto al deep tech, dove la creazione di valore richiede anni di ricerca, round multipli di finanziamento e capitale in grado di accompagnare le società nel tempo. A differenza dei fondi chiusi tradizionali, il veicolo LIFTT SCA-SICAV-RAIF non ha una scadenza predeterminata, può reinvestire i proventi, sostenere le partecipate attraverso diversi cicli di mercato e realizzare le exit solo all'effettivo raggiungimento della piena maturazione industriale. Per gli investitori, questa struttura flessibile permette la possibilità di sottoscrivere in ogni momento e garantisce finestre periodiche di liquidità, consentendo al fondo di crescere in base alle opportunità di mercato.



"Questa operazione rappresenta un ulteriore passo nel nostro percorso di crescita nel venture capital e pone le basi per una strategia di consolidamento nel settore, con l'obiettivo di rafforzare progressivamente il posizionamento di Azimut nel mercato italiano ed europeo - ha detto Giorgio Medda, CEO del Gruppo Azimut - Attraverso la trasformazione di LIFTT in un fondo evergreen introduciamo uno strumento di investimento nel deep tech innovativo e flessibile, con l'obiettivo di attrarre capitali, anche istituzionali e internazionali, verso l'economia reale e l'innovazione tecnologica. Un'evoluzione coerente con la nostra capacità di sviluppare soluzioni di investimento innovative, valorizzando al tempo stesso le competenze e le radici su cui LIFTT è stata costruita".



"L'operazione ha dotato LIFTT di una struttura finanziaria e operativa all'avanguardia, idonea a competere in un mercato globale del venture capital sempre più dinamico e competitivo, dove la massa critica e la flessibilità temporale sono determinanti per accedere ai round di co-investimento internazionali più rilevanti e quindi per la creazione di valore", ha aggiunto Giovanni Tesoriere, amministratore di LIFTT Tech Partners.

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