Royal Caribbean acquisisce il 50% di Sandals Resorts per 3 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Royal Caribbean ha concordato l'acquisizione di una quota del 50% di Sandals Resorts International per circa 3 miliardi di dollari.



Facendo leva su oltre quarant'anni di leadership di Sandals e Beaches Resorts nell'ospitalità caraibica, la joint venture nel settore dei resort "all-inclusive" creerà nuove opportunità per la crescita continua dei resort, ampliando al contempo la gamma di esperienze offerte dalla piattaforma di vacanze di Royal Caribbean Group.



La cifra concordata corrisponde a un multiplo dell'EBITDA prospettico di circa 10 volte. Royal Caribbean Group ha ottenuto un finanziamento garantito da Morgan Stanley per coprire l'investimento. Il perfezionamento dell'operazione è previsto per l'inizio del 2027, subordinatamente alle consuete approvazioni e condizioni di chiusura, e si prevede che l'acquisizione avrà un impatto positivo sugli utili a partire dall'anno successivo.



La joint venture sarà gestita da un consiglio di amministrazione sotto la guida congiunta di Adam Stewart, Presidente esecutivo di Sandals Resorts and Beaches Resorts e Jason Liberty, Presidente e Ad di Royal Caribbean Group.



(Foto: © Pressfoto | Dreamstime.com)

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