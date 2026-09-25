21 Next entra nel mercato spagnolo con l'acquisizione del Grupo Celesa

(Teleborsa) - 21 Invest, società di investimento europea fondata da Alessandro Benetton e parte di 21 Next (piattaforma di alternative asset management del Gruppo Edizione), ha annunciato il proprio ingresso nel mercato spagnolo attraverso l'investimento nel Grupo Celesa, leader spagnolo sull'utensileria da taglio ad alta precisione e manuale per applicazioni professionali, destinati a molteplici settori industriali. Fondata nel 1987 e con sede a Iurreta (Bilbao), nei Paesi Baschi, Grupo Celesa opera attraverso due marchi proprietari: Blue-Master, specializzato in utensili professionali da taglio, tra cui punte da trapano in materiali speciali e seghe circolari, e Dogher, dedicato agli utensili manuali, come chiavi e pinze.



La società ha registrato un fatturato superiore ai 20 milioni di euro nel 2025, con circa 25 milioni di euro attesi per il 2026 e un EBITDA di circa 8 milioni di euro, mentre il 15% del fatturato è generato in altri paesi europei, in cui spicca la Francia. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'operazione. Il management e il fondatore continueranno ad essere coinvolti nella crescita di Grupo Celesa, reinvestendo al fianco di 21 Invest. Joseba Citores manterrà il ruolo di CEO, accompagnando il gruppo nella prossima fase di crescita. Il piano di sviluppo condiviso con 21 Invest prevede l'espansione internazionale in Europa, nuove linee di prodotto, la crescita organica, e il rafforzamento della struttura commerciale e organizzativa. Il progetto di crescita include inoltre acquisizioni mirate per accelerare l'espansione in mercati strategici, quali Francia, Italia e Nord Europa.



"Con questo investimento, il primo realizzato da 21 Invest in Spagna, rafforziamo la nostra presenza in Europa e portiamo il nostro modello di creazione di valore industriale e imprenditoriale in un nuovo mercato strategico - commenta Alessandro Benetton, Presidente di 21 Next e Fondatore di 21 Invest - La Spagna rappresenta per noi un Paese con un tessuto imprenditoriale dinamico e ricco di opportunità, dove intendiamo continuare a sviluppare partnership con aziende solide e ambiziose come Grupo Celesa".

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