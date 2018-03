Enel, al via nuova produzione di pannelli fotovoltaici di ultima generazione

(Teleborsa) - Al via il progetto di riconversione della fabbrica 3SUN di Enel Green Power che consentirà al sito industriale didi diventare il, basato sulla tecnologia ad(la giunzione di due tipi diversi di silicio, l'amorfo e il cristallino) dalle performance particolarmente elevate.Il piano di sviluppo della fabbrica, denominato "3SUN 2.0’" è stata presentato oggi dal Responsabile di Enel Green Power,, alla presenza della Presidente di Enel,o e del Responsabile di 3SUN,Il programma di riconversione tecnologica della fabbrica 3SUN, il più grande impianto di produzione di pannelli fotovoltaici d'Europa,, finanziato, in parte, anche dal programma europeo di ricerca e innovazioneattraverso il progetto "Ampere", dale dalladove sono presenti laboratori specialistici dell'azienda per sperimentare tecnologie innovative nelle fonti rinnovabili.Nel dettaglio,, che partirà nel secondo trimestre 2018,per la produzione di pannelli, passa per l’installazione di una nuova linea produttiva di celle di tipo HJT, operativa dal primo trimestre 2019, c, infine,. La fabbrica opererà in regime di ciclo continuo, 24 ore al giorno 365 giorni l’anno, e vedrà la produzione, alla fine della riconversione tecnologica, di circa 1.400 pannelli al giorno per un totale di circa 500 mila pannelli l’anno.