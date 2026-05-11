Neodecortech, Azimut lima partecipazione al 4,96% del capitale

(Teleborsa) - Neodecortech , società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design, ha reso noto che Azimut ha ridotto la propria partecipazione dal precedente 5,02% del capitale sociale (corrispondente al 5,02% dei diritti di voto) all'attuale 4,96% (corrispondente al 4,96% dei diritti di voto), un livello inferiore alla soglia di rilevanza del 5% dei diritti di voto.

Condividi

```