ESI acquisisce una SPV per un nuovo impianto fotovoltaico da 3 MWp di proprietà

(Teleborsa) - ESI , società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator in Italia ed all'estero, ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale della società ED Solar 3 Srl: società veicolo (SPV) costituita per la realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico da 3 MWp.



ED Solar 3 è titolare dei diritti e delle autorizzazioni necessari per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico, incluse le relative opere di connessione, ubicato nel Comune di Anzio, in Provincia di Roma.



L'operazione ha incluso anche l’acquisizione del diritto di superficie su un terreno di circa 4 ettari, destinato alla realizzazione dell’impianto.



L’investimento, spiega una nota, si inserisce nella strategia industriale di ESI S.p.A., volta a rafforzare il posizionamento della Società nel settore delle energie rinnovabili anche attraverso lo sviluppo di impianti fotovoltaici di proprietà. Con questa acquisizione, il portafoglio riconducibile alla Business Unit IPP della Società raggiunge complessivamente 11,65 MWp, includendo sia le SPV acquisite sia il progetto da 4 MWp sviluppato internamente tramite ESI Solar 1 S.r.l., in fase di autorizzazione.



La realizzazione del nuovo impianto fotovoltaico rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita della Società e si inserisce nella pipeline complessiva di circa 20 MW che ESI prevede di realizzare entro il 2028.



"L'acquisizione di ED Solar 3 conferma l'avanzamento del nostro percorso di crescita nella produzione di energia da impianti fotovoltaici di proprietà, ha dichiarato Riccardo Di Pietrogiacomo, CEO di ESI. Con questa operazione consolidiamo un portafoglio IPP complessivo pari a 11,65 MWp, composto da iniziative acquisite sul mercato e da progetti sviluppati internamente dalla Società. ED Solar 3 è un progetto pronto per l’avvio del cantiere, con autorizzazioni e connessione già perfezionate, che prevediamo possa entrare in esercizio entro la fine del 2026. L’impianto contribuirà alla generazione di ricavi ricorrenti lungo l’intera vita utile dell’asset, rafforzando progressivamente la componente proprietaria del nostro modello di business e affiancando alle attività EPC una fonte stabile di marginalità derivante dalla produzione di energia".

Condividi

```