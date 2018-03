EI Towers rinnova contratto servizi con Elettronica Industriale (Mediaset)

EI Towers

Mediaset

(Teleborsa) -ha rinnovato il contratto pluriennale di fornitura dei servizi di ospitalità, assistenza e manutenzione delle reti digitali in essere con Elettronica Industriale (Gruppo). Il rinnovo è a far data dal 1° luglio 2018 fino al 30 giugno 2025.Il, per la durata dello stesso, ammonta a: una riduzione lineare di 1,4 milioni di euro su base annua (10 milioni di Euro complessivi nel corso della durata contrattuale); marginali aggiustamenti su servizi broadcast per un importo netto complessivo pari a 0,4 milioni di euro nell’arco temporale compreso tra il 2018 e il 2022; eventuali riduzioni dei corrispettivi in relazione alle possibili modifiche del singolo tipo di servizio erogato.Inoltre, alla scadenza dell’attuale contratto (novembre 2019), è prevista una riduzione del corrispettivo annuo complessivo per la gestione in modalità full service del Mux di H3G, per un ammontare netto pari a 12,3 milioni di Euro. EI Towers negozierà il rinnovo del contrattoper la gestione in modalità full service direttamente con H3G. In caso di rinnovo a pari condizioni, tali minori ricavi di EI Towers verso Elettronica Industriale sarebbero compensati dai ricavi nei confronti di H3G.Il contratto alla scadenza sarà, previa rinegoziazione in buona fede tra le Parti del nuovo corrispettivo nei 12 mesi antecedenti la relativa data di scadenza.