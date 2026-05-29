ELT Group, fatturato in crescita e ordini record nel 2025

(Teleborsa) - ELT Group (Elettronica), azienda leader in Italia nella difesa elettronica, ha archiviato un 2025 estremamente positivo, consolidando gli ottimi risultati ottenuti nell’anno precedente. La società, che fa capo alla famiglia Benigni, ha riportato un valore della produzione di 401,6 milioni di euro, rispetto ai 373,3 milioni dello scorso esercizio, mentre il fatturato ammonta a 304 milioni: il mercato più importante si conferma ancora l’Italia (56,4%), seguita dall’Europa (20,2%), dall’Asia (14,2%) e dal Medio Oriente (9,2%).



L’acquisizione di nuovi ordini ammonta in totale a 700,6 milioni, un ulteriore record nella storia dell’azienda, che ha superato di 224,7 milioni gli ordini acquisiti nell’anno precedente. Le commesse riguardano programmi Europei, Consortili e Sovranazionali per una quota del 47,4% e nazionali per il 19,6%, oltre a programmi destinati all’esportazione extra UE per il 32,9% del totale.



Molto positivi anche i risultati del Bilancio consolidato, che evidenzia un fatturato di 401,2 milioni, in crescita rispetto a quello del 2024 ed un valore della produzione di 515,3 milioni rispetto ai 458,6 milioni dello scorso esercizio. Il Consolidato comprende, oltre alla Capogruppo Elettronica, i risultati economici, patrimoniali e finanziari delle società controllate Elettronica GmbH con sede in Meckenheim (Germania), la quotata CY4GATE , EltHub, Elettronica for Industry LLC con sede in Arabia Saudita, SOLYNX Corporation con sede in USA e E4Life.



"I risultati confermano il percorso di crescita costante intrapreso dalla nostra azienda negli ultimi anni. Si tratta di una crescita, prima che nei numeri, nelle competenze, nel capitale umano, nell’innovazione", ha dichiarato Domitilla Benigni, CEO&COO di ELT Group, aggiungendo "questi risultati testimoniano la solidità del piano strategico che sta guidando l’azienda verso il consolidamento delle proprie competenze core e verso la crescente proiezione internazionale, senza dimenticare il mercato domestico e la grande opportunità rappresentata dall’Europa".

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