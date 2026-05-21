Circle Group, contratto da 260mila euro con operatore italiano della logistica intermodale

(Teleborsa) - Circle Group , PMI Innovativa specializzata nella digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato la sottoscrizione tramite la controllata eXyond di un nuovo contratto con un primario operatore italiano della logistica intermodale del valore di circa 260.000 euro e della durata di 10 mesi.



Il contratto prevede l'attivazione delle piattaforme proprietarie KMASTER e MILOS, l'abilitazione tecnologica della flotta, l'integrazione con i sistemi aziendali esistenti e l'attivazione della soluzione Mission Control. Inclusi anche servizi avanzati per la certificazione del dato all'origine, la gestione digitale dei flussi documentali in conformità ai dataset europei eFTI e l'integrazione tramite API interoperabili con i sistemi gestionali del cliente.



Il CEO Luca Abatello ha dichiarato: "Questa operazione conferma la crescente attenzione del mercato verso soluzioni digitali integrate capaci di supportare la trasformazione dei processi logistici e documentali. Il progetto rappresenta un ulteriore passo nel percorso di consolidamento del nostro posizionamento come partner tecnologico di riferimento per l'innovazione sostenibile della supply chain".

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