eVISO sigla primo contratto in Spagna: obiettivo di 500 mila euro di Gross Margin entro 2027

(Teleborsa) - eVISO , società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche, ha reso noto che EVISO LUZ Y GAS, la società costituita da eVISO in Galizia nell'aprile 2026, ha siglato un accordo con un primario reseller internazionale che prevede, per il mercato spagnolo, l'erogazione sia di energia, sia di servizi a supporto della vendita, servizio totalmente nuovo e lanciato per la prima volta sul mercato, con un contributo diretto all'obiettivo di 500 mila euro di Gross Margin entro il 2027.



L'accordo, firmato con un operatore internazionale già servito da eVISO nel mercato italiano sul segmento luce e gas, prevede due tipologie di servizi: l'erogazione di energia elettrica e servizi accessori collegati, con la stessa modalità dei servizi già erogati ai reseller nel mercato italiano; l'apertura segna concretamente il passaggio alla fase commerciale della strategia di internazionalizzazione di eVISO nel mercato iberico, portando nel canale reseller le offerte power sviluppate con successo nel mercato italiano; l'erogazione di servizi di billing, back-office e reportistica regolamentare. La fase pilota di tali servizi ha l'obiettivo di 500 POD attivi. Questa nuova componente tecnologica, addizionale rispetto all'erogazione dell'energia, genera una marginalità mensile ricorrente proporzionale ai POD serviti, indipendente dal prezzo dell'energia e ai volumi consumati, con un contributo diretto all'obiettivo di 500 mila euro di Gross Margin entro il 2027.



"Questo primo contratto in Spagna è la conferma che il modello costruito in Italia funziona e si replica - ha commentato l'AD Lucia Fracassi - Dopo la costituzione di eVISO Luz y Gas in aprile, in poche settimane un operatore internazionale sceglie già la piattaforma di eVISO. L'obiettivo di 500 mila euro di Gross Margin entro il 2027 è concreto: sarà il frutto della vendita di energia e dell'apertura della piattaforma proprietaria a operatori terzi, una leva di crescita che rende il modello iberico ancora più scalabile e distintivo rispetto all'approccio standard del settore".

Condividi

```