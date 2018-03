Antitrust multa Moby e CIN su trasporti Sardegna

(Teleborsa) - L'Antitrust bacchetta due società di trasporto merci per abuso di posizione dominante.L’Autorità ha sanzionato, società del gruppo Onorato, con unaper averin(Nord Sardegna-Nord Italia, Nord Sardegna-Centro Italia, Sud Sardegna-Centro Italia).Le due compagnie, si legge in una nota del Garante della concorrenza e del mercato, hanno violato l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.Nel corso dell’istruttoria "l’Autorità ha accertato che Moby e CIN hanno posto in essere una composita e aggressiva condotta anticoncorrenziale volta a ostacolare la crescita dei propri concorrenti" spiega l'Authority aggiungendo che "in particolare, tale condotta si è realizzata, da un lato, attraverso ingiustificate ritorsioni e penalizzazioni, economiche e commerciali, nei confronti delle imprese di logistica che si sono avvalse dei servizi dei concorrenti, dall’altro, attraverso la concessione di vantaggi competitivi di varia natura alle imprese rimaste leali a CIN e Moby, affinché queste ultime potessero sottrarre commesse alle imprese di logistica divenute clienti degli armatori concorrenti dell’impresa dominante".