Usa, come atteso rallenta la crescita degli ordini all'industria ad agosto

(Teleborsa) - Crescono in linea con le attese gli ordinativi all'industria statunitensi. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, nel mese di agosto, gli ordini hanno evidenziato una crescita dello 0,1%, in rallentamento dal +0,8% (rivisto da +0,9%). Gli analisti si attendevano un rialzo dello 0,1%.



Al netto del settore dei trasporti, gli ordini sono aumentati dello 0,3%, dopo il +0,7% di luglio. Gli ordini di beni durevoli al netto del settore difesa sono rimasti stabili, in in rallentamento dal +1,3% del mese precedente, mentre esclusi i trasporti sono aumentati dello 0,2%, in rallentamento dal +0,3% di luglio.



(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)

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