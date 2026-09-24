Domani cerimonia intitolazione Aeroporto Malpensa a Silvio Berlusconi

(Teleborsa) - Domani, venerdì 25 settembre, alle ore 11:00, è in programma la cerimonia di intitolazione dell'aeroporto internazionale di Malpensa a Silvio Berlusconi.



È prevista la presenza di numerosi esponenti istituzionali e gli interventi di Ignazio La Russa, presidente del Senato, Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri; Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia; Carlo Mearelli, commissario straordinario Enac, Micaela Castelli, presidente SEA; Paolo Berlusconi, imprenditore.



La cerimonia di intitolazione si svolgerà al Terminal 1.

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