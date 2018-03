Natuzzi guarda ad oriente: siglato accordo con Kuka

(Teleborsa) -, cedendo il 49% della controllata Natuzzi Trading con sede a Shangai per una cifra didi euro. Gli acquirenti asiatici si impegnano inoltre per undella joint venture pari adi euro.L’accordo prevede laItalia e Natuzzi editions su tutto il territorio e attraverso negozi online, pur rimanendo al momento vincolato all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi di regolamentazione, nonché all’approvazione degli azionisti di Kuka., con Salvatore Federico (CISL) che dichiara: "Ottima la notizia dell'accordo tra Natuzzi e la società cinese Kuka per il futuro, perchédell'attività, con. L’accordo tra il Gruppo barese e la società di mobili conferma la bontà della nostra strategia: gestire la vertenza in modo responsabile, confidando in un rilancio della Natuzzi e sostenendo sin dal primo momento che nessun lavoratore sarebbe rimasto a casa".