Piaggio, Moody's migliora outlook e apre a possibile rialzo rating

Piaggio

(Teleborsa) - L’agenzia di rating, segnalando la possibile revisione al rialzo dei rating nell'arco dei prosismi 12-18 mesi.L’outlook positivo - sottolinea l'agenzia - "riflette l’aspettativa che le, confermando il progresso che la società ha già raggiunto nel 2017. Le aspettative riflettono la ripresa macroeconomica in tutta Europa, la forte crescita registrata nel mercato indiano delle due ruote e le iniziative poste in essere dalla società per migliorare le proprie performance in India e Vietnam".Gli analisti di Moody’s confermano dunque il, ma segnalano "nei prossimi 12-18 mesi potremmo rivederli al rialzo se la società dovesse riuscire a mantenere un leverage inferiore a 4,5 volte e un flusso di cassa rapportato al debito netto superiore al 15%”.Frattanto, il titolo Piaggio in Borsa segna un incremento dello 0,35% questa mattina.