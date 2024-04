Piaggio, ok assemblea a bilancio e cedola. Adottato modello monistico

Piaggio

(Teleborsa) - L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti disi è riunita oggi sotto la presidenza di Matteo Colaninno, alla presenzadel 78,845% del capitale sociale, esclusivamente tramite deleghe conferite a Monte Titoli, Rappresentante Designato.Inl’Assemblea ha esaminato e approvato: lerelative all’adozione del modello di amministrazione e controllo c.d. monistico, caratterizzato dalla presenza di un Consiglio di Amministrazione, a cui compete la funzione di gestione, e di un Comitato per il Controllo sulla Gestione, costituito all’interno del Consiglio stesso, con funzioni di controllo.Inl’Assemblea ha esaminato e approvato ildi Piaggio, di destinare l’utile di esercizio in misura pari a euro 4.530.206,20 a riserva legale, euro 786.981,47 alla riserva “Utili a Nuovo” ed euro 12.655.979,30 alla riserva “da Valutazione della partecipazione a Patrimonio Netto”.La medesima Assemblea in sede ordinaria ha inoltre deliberato di distribuire un saldo suldi 8 centesimi di euro, lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria avente diritto (in aggiunta all’acconto di 12,5 centesimi di euro pagato il 20.09.2023, data staccocedola 18.09.2023), per un dividendo totale dell’esercizio 2023 di 20,5 centesimi di euro, pari a complessivi euro 72.630.957,04 (a valere sull’utile di esercizio 2023 residuo dopo le allocazioni sopra descritte a riserva legale, a riserva “Utili a nuovo” e a riserva “da Valutazione della partecipazione a Patrimonio Netto”). La data di stacco della cedola n. 22 è il giorno 22.04.2024, record date 23.04.2024 e data di pagamento 24.04.2024.L’Assemblea di Piaggio ha inoltre approvato in sede ordinaria lacontenuta nella Sezione I della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” nonché la Sezione II della medesima Relazione. I soci tenuto conto dell’approvazione del nuovo testo di Statuto sociale e quindi dell’adozione del modello di amministrazione e controllo “monistico”, hannoinoltreapprovando la proposta presentata dal Socio Immsi di determinare in 12 il numero dei suoi componenti, di cui oltre la maggioranza, pari a 9 membri, ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa applicabile.Sono stati nominati Amministratori: Matteo Colaninno; Michele Colaninno; Alessandro Lai; Graziano Gianmichele Visentin, Carlo Zanetti; Andrea Formica, Ugo Ottaviano Zanello, Micaela Vescia, Paola Mignani, Patrizia Albano, Rita Ciccone, tutti tratti dalla lista di maggioranza presentata da IMMSI la quale ha ottenuto il 64,508% dei voti, oltre a Raffaella Annamaria Pagani, tratta dalla lista di minoranza presentata da un gruppo di investitori (la quale ha ottenuto il 27,690% dei voti), non collegata neppure indirettamente con i soci che detengono una partecipazione di maggioranza della Società.Gli Amministratori Matteo Colaninno e Michele Colaninno detengono ciascuno n. 125.000 partecipazioni in Piaggio.L’Assemblea di Piaggio ha inoltre rinnovato l’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie.