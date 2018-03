Russia, la Guerra fredda pesa sul Made in Italy. Tre miliardi in meno per l'export

(Teleborsa) - Sanzioni e tensioni commerciali costano caro al Made in Italy esportato verso la Russia.Lo rivela Coldiretti che spiega come pesi in modo concreto l'embargo totale su alcuni prodotti (frutta e verdura, formaggi, carne e salumi) deciso dal presidente russo,in risposta alle sanzioni dell'Occidente a causa della Guerra in Ucraina. Il risultato è stato che per questi prodotti agroalimentari le spedizioni italiane in Russia sono state completamente azzerate. Il calo coinvolge anche i prodotti non colpiti direttamente come moda, automobili e arredamento.La perdita va anche ricercata nella sempre più costante diffusione di prodotti di imitazione nel mercato russo, che nulla hanno a che vedere con il Made in Italy. Iniziato con fiducia il primo bimestre 2018 (+6,6%), le nuove tensioni rischiano ora di fermare la ripresa.