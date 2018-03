Facebook ancora nella bufera per lo scandalo datagate

Facebook

(Teleborsa) - Non si placa lo scandalo datagate che ha investitoche ieri 27 marzo ha fatto crollare le azioni a, trascinando al ribasso anche gli altri titoli tecnologici. A farne le spese è soprattuttoche a fine giornata ha mostrato una perdita a due cifre. Giornata pesante anche peredDopo le richieste dell' Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e la convocazione di Tajani al Parlamento UE anche lavuole vederci chiaro.ha chiesto al gigante del web di fornire chiarimenti sulle questione. La richiesta è contenuta in una lettera inviata dal Commissaria europeoche dà due settimane di tempo per sapere se sono stati utilizzati i dati personali dei cittadini europei e vuole capire in che modo i dati degli utenti di Facebook siano stati "spiati" senza consenso.Il patron di Facebookpotrebbe testimoniare davanti al Congresso degli Stati Uniti. Lo riporta la CNN che spiega che il numero uno del più famoso social network al mondo potrebbe comparire a Washington entro qualche settimana.