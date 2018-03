Autonoleggio, Oscar Rent multata dall'AgCom

(Teleborsa) -(oggi XPROJECT CARS ASSOCIATED LORIGA & LEILA) per due pratiche commerciali scorrette, una ingannevole e una aggressiva. E' quanto deciso dall'che contesta alla società per aver fornito indicazioni ingannevoli in ordine alla disponibilità delle autovetture offerte a noleggio e ai tempi di consegna delle stesse.Secondo l', la società ha proposto e concluso nel corso degli anni 2016-2017 il noleggio a lungo termine di molte autovetture, raccogliendo numerosi ordini attraverso un’estesa rete di agenti operanti sul territorio nazionale, senza però poi consegnare i veicoli ordinati nei termini previsti.Inoltre, come riporta l', in seguito della risoluzione dei contratti di noleggio per la mancata consegna delle autovetture nei tempi previsti, la società non ha proceduto a rimborsare gli anticipi che erano stati versati dai consumatori per la conferma dei rispettivi ordini o a titolo di deposito cauzionale.Dall'istruttoria è emerso, inoltre cheha restituito solo in minima parte gli importi versati dai consumatori e dal giugno 2017 ha interrotto ogni forma di comunicazione con la clientela, ostacolando indebitamente l’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori.