Somec, nominato nuovo CdA. Deleghe AD a Marchetto, Zanchetta e Callegari

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Somec , società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e deliberato di destinare a riserva straordinaria l'utile di esercizio di Somec, pari a 145.142,93 euro. Ok dai soci anche alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.



L'assemblea ha stabilito in 7 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, fissando in tre esercizi la durata in carica. Sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza, sono stati eletti: Oscar Marchetto, Alessandro Zanchetta, Davide Callegari, Gian Carlo Corazza, Gianna Adami, Stefania Baruffato, Rita Nalli. L'assemblea ha nominato Oscar Marchetto quale presidente. Il nuovo CdA ha nominato AD lo stesso presidente Oscar Marchetto, nonché i Consiglieri Alessandro Zanchetta e Davide Callegari conferendo ai medesimi i poteri delegati.



L'assemblea ha nominato il Collegio Sindacale, che resterà in carica fino all'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2028, nelle persone di: Michele Furlanetto, Presidente; Annarita Fava, Sindaco Effettivo; Luciano Francini, Sindaco Effettivo; Lorenzo Boer, Sindaco Supplente; Barbara Marazzi, Sindaco Supplente.

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