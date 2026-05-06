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Carburanti, Mimit: prezzo medio self benzina a 1,934 euro/litro, gasolio a 2,042

Economia, Trasporti
Carburanti, Mimit: prezzo medio self benzina a 1,934 euro/litro, gasolio a 2,042
(Teleborsa) - In base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - mercoledì 6 maggio 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,934 euro/litro per la benzina e 2,042 euro/litro per il gasolio.


Lo rende noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aggiungendo che sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,989 €/l per la benzina e 2,112 €/l per il gasolio.
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