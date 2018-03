Boeing colpita da virus Wannacry. "Nessun impatto su produzione"

Boeing

(Teleborsa) - Il virus Wannacry infetta gli impianti della, tra le maggiori aziende produttrice di aerei. Lo riportano diversi media, tra cui il Seattle Times e il New York Times che citano una, ingegnere capo del dipartimento per la produzione di aerei commerciali.Il virus Wannacry, di tipo ransomware, che agisce criptando i dati degli utenti e chiedendo un riscatto per rilasciarli, aveva infettato a maggio 2017 più di 100 Paesi Anche la Boeing è dunque finita nel mirino degli hacker, mache non vi è stato alcun impatto sulla produzione.