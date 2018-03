(Teleborsa) - Nuovi segnali di apertura dalla Corea del Nord. Il prossimoil leader nordcoreanoin un villaggio demilitarizzato di Panmunjom.Ieri, a sorpresa, Kim è volato a Pechino per incontrare il Presidente cinese Xi Jinping . E' la prima volta che il leader nordcoreano varca i confini del proprio Paese dal 2011, anno in cui ha assunto il potere in seguito alla morte del padre Kim Jong-il.Ma i possibili incontri di Kim non finiscono qui: sembra infatti che sia in agenda, per maggio,Secondo media nipponici, inoltre,Queste notizie hanno favorito la ripresa delle Borse asiatiche