Milano 17:35
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USA, Apertura cantieri in settembre

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USA, Apertura cantieri in settembre
USA, Apertura cantieri in settembre pari a 1,22 Mln unità, in calo rispetto al precedente 1,29 Mln unità (la previsione era 1,3 Mln unità).
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