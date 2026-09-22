Eurozona, fiducia consumatori di settembre peggiora a -16,5 punti

(Teleborsa) - Segnali di peggioramento per la fiducia dei consumatori europei a settembre. La stima flash dell'ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN), evidenzia che il sentiment dei consumatori nell'eurozona è ancora negativo, in peggioramento a -16,5 punti rispetto ai -15,5 di agosto. La fiducia dei consumatori "si è nuovamente allontanata dalla sua media di lungo periodo, dopo quattro mesi di ripresa", ha spiegato in una nota la Commissione.



Il dato è anche peggiore anche alle attese degli analisti che stimavano -16 punti.



Nel complesso dell'Unione europea l'indicatore è pari a -15,8 punti (-0,8 punti percentuali rispetto al precedente).

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