Starbucks prevede di chiudere l'1% dei punti vendita in Nord America

(Teleborsa) - Starbucks ha annunciato che chiuderà circa l'1% dei suoi punti vendita in Nord America, completando l'ultima fase del suo piano di ristrutturazione e rilancio, avviato sotto la guida del CEO Brian Niccol.



Starbucks chiuderà 250 punti vendita con prestazioni insoddisfacenti sugli oltre 18.000 presenti in Nord America. L'azienda prevede di sostenere oneri di ristrutturazione per circa 300 milioni di dollari relativi alle chiusure, di cui circa 200 milioni di dollari saranno destinati alla risoluzione anticipata dei contratti di locazione e al pagamento delle indennità di fine rapporto ai dipendenti, mentre i restanti 100 milioni di dollari saranno oneri non-monetari derivanti dalla cessione e dalla svalutazione degli asset di proprietà.



La catena di caffetterie ha tagliato anche il numero di nuovi punti vendita in apertura nel 2026 a 440 unità, in calo rispetto alle previsioni precedenti che indicavano 600-650 aperture.







(Foto: oberaichwald / Pixabay)

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