Brexit, è iniziato il conto alla rovescia. May promette "un futuro radioso"

(Teleborsa) - E' partito il conto alla rovescia per la Brexit , l'uscita formale del Regno Unito dall'Unione Europea. Il divorzio di Londra da Bruxelles si consumerà il 29 Marzo 2019.Ilha portato un messaggio di ottimismo per gli inglesi: "Penso che il futuro sia radioso. Sono convinta che la Brexit renderà diversa la Gran Bretagna, ma ci sono grandi opportunità per noi come nazione indipendente".Il periodo di transizione, approvato dai leader dei 27 , è iniziato formalmente ieri, 29 marzo 2018, e durerà fino al 31 dicembre 2020. Il testo che ha incassato il via libera da Brxurelles,. La bozza prevede che il Regno Unito possa firmare accordi commerciali durante il periodo di transizione, durante il quale resteranno in vigore anche la libertà di movimento e le regole europee.Pieno accordo anche sui- quelli giunti in UK (durante il periodo di transizione) avranno gli stessi diritti di quelli giunti prima della Brexit - e sui termini finanziari, ossia sulle somme che la Gran Bretagna dovrà sborsare in quanto relative a capitoli di spesa approvati quando era ancora membro dell'UE.Durante una conferenza stampa a Bruxelles il, ha spiegato che restano ancora alcune questioni da risolvere, come ad esempio quella sui. Punto interrogativo anche sul ruolo della Corte di Giustizia europea, sugli accordi commerciali tra UK e Paesi non UE e su Gibilterra.Entro la fine di quest'anno dovrà essere firmato l'accordo definitivo.