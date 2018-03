Commessa in Cile per Leonardo

(Teleborsa) - Leonardo ha annunciato che due ulteriori elicotteri civili saranno consegnati a clienti privati in Cile entro l'inizio del 2019, aggiungendosi a una flotta di oltre venti unità attualmente in servizio nel Paese.Le consegne riguarderanno un monomotorein allestimento VIP, in arrivo nel paese sudamericano nel quarto trimestre di quest'anno, e il primo nuovo elicottero biturbina leggeroper il mercato cileno e in configurazione utility, con ingresso in servizio nel primo trimestre 2019.