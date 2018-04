Eurozona, rallenta la crescita a marzo

(Teleborsa) - Le condizioni operative del settore manifatturiero dell'Eurozona si sono portate, nel mese di marzo, al tasso più debole in otto mesi, continuando il rallentamento del dopo fine anno.I tassi di espansione sono diminuiti in tutte le nazioni coperte dall’ultima indagine PMI e nei sottosettori dei beni di consumo, intermedi e di investimento.L'si è attestato a 56,6 punti, valore invariato rispetto alla precedente stima flash e ulteriormente. L'ultimo indice e la media del primo trimestre di 58,2 rimangono tuttavia indicativi di una solida crescita.Paesi Bassi (61,5 punti), Germania (58,2 punti) e Austria (58 punti) sono state le nazioni a riportare i risultati migliori, ma anche tuttele altre nazioni coperte dall'indagine hanno osservato solidi tassi di crescita. L’aumento più debole è stato segnalato in Francia (53,7 punti) e in Irlanda (54,1 punti).L'ennesimo rallentamento del PMI "riflette principalmente l’e dei, entrambi in aumento al livello più basso da novembre 2016". Anche le esportazioni (incluse quelle intra eurozona), che però non compongono il PMI, sono diminuite al valore più basso in 15 mesi.A marzo, unaè stata riportata in tutte le nazioni coperte dall’indagine, la. Ad ogni modo, in linea con la tendenza della produzione, i tassi di espansione sono diminuiti in tutte le nazioni.e il terzo rallentamento consecutivo del tasso di espansione" - ha commentatoaggiungendo che ", con valori PMI decenti osservati in tutte le nazioni, inclusa la Grecia a prova di una stabile e generale espansione. Il settore manifatturiero - conclude - dovrebbe quindi fornire un ulteriore contributo alla crescita del PIL del primo trimestre, inoltre la presenza di una sostenuta pressione inflazionistica sarà ben accolta da parte dei responsabili delle politiche economiche".