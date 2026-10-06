Spagna, rallenta la produzione industriale in agosto

(Teleborsa) - La produzione industriale spagnola rallenta ad agosto, pur mantenendosi in territorio positivo su base annua. Il dato mensile evidenzia invece una contrazione dell’attività.



Crescita annua in rallentamento

Secondo l’Ufficio nazionale di statistica (INE), la produzione industriale è aumentata dell’1,5% su base annua, dopo il +2,5% registrato a luglio, dato rivisto al rialzo dal precedente +2,3%.



Il dato è corretto per gli effetti stagionali e di calendario. Considerando invece l’indice grezzo, la produzione ha segnato un incremento dell’1,6% rispetto ad agosto dello scorso anno.



Su base mensile, infine, la produzione industriale ha registrato una flessione dello 0,7%.

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