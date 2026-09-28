Milano 28-set
0 0,00%
Nasdaq 28-set
30.277 -1,08%
Dow Jones 28-set
51.482 -0,67%
Londra 28-set
10.685 -0,10%
Francoforte 28-set
25.374 -0,13%

Fed Dallas, la manifattura rallenta ma produzione e ordini accelerano

L’indice generale scende a 9,8 punti a settembre

Economia, Macroeconomia
Fed Dallas, la manifattura rallenta ma produzione e ordini accelerano
(Teleborsa) - L’attività manifatturiera nel Distretto di Dallas rallenta a settembre, secondo quanto segnalato dai dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manufacturing Outlook Survey della Federal Reserve di Dallas.

Indice generale in calo, ma migliorano i principali indicatori

L’indice generale manifatturiero si è portato a 9,8 punti, rispetto agli 11,6 punti del mese precedente. L’indicatore rimane comunque in territorio positivo: quando il numero di aziende che segnalano un aumento dell’attività supera quello delle imprese che riportano una diminuzione, l’indice è superiore a zero, e viceversa.

Nel dettaglio, l’indice di produzione, una misura chiave delle condizioni produttive dello Stato, è salito di 13 punti a 29,5. I nuovi ordini sono aumentati a 30,7 punti dai 22 punti di agosto.

In miglioramento anche l’indice della capacità di utilizzo, salito di 11 punti a 23,9, mentre l’indice delle consegne è cresciuto di 11 punti a 24,8.

Condividi
```