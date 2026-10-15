Eurozona, la produzione industriale cala più delle attese ad agosto

(Teleborsa) - Giungono dati negativi dalla produzione industriale dell'Eurozona. Secondo quanto riportato dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat), l'output ha registrato ad agosto 2026 un calo dello 0,5% su base mensile, peggiore del dato rivisto del mese precedente di -0,3% (da un preliminare -0,1%). Le attese degli analisti indicavano un dato invariato.



Su base annua la produzione ha evidenziato una diminuzione dell'1,1%, contro il -0,3% rivisto precedente e il -0,1% atteso.



Parallelamente nell'Unione a Ventisette, la produzione è scesa dello 0,3% su base mensile e dello 0,2% a livello tendenziale.

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