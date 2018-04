Trump potrebbe presto annunciare bozza di accordo sul NAFTA

(Teleborsa) -- North American Free Trade Agreement, che regola gli scambi fra Stati Uniti e paesi come Canada e Messico, nonostante il patto nordatlantico sia stato ripetutamente criticato dal Presidemnte americano ed usato come arma di ricatto contro il Messico.Secondo Bloomberg, che cita fonti interne alla vicenda, un accordo preliminare(13 aprile), in vista del quale i ministri interessati sono stati chiamati a Washington per negoziare i dettagli.Certamente, persistono diversità di vedute fra i membri partecipanti al patto, inclusa la richiesta degli Stati Uniti di ampliare la sua quota di mercato nel commercio di auto.La notizia però è astata letta positivamente dai mercati, tanto checontro il biglietto verde.