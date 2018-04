Dimon avverte: i tassi potrebbero salire più velocemente del previsto

JP Morgan

(Teleborsa) - Lapotrebbe essere costretta a compiere "azioni drastiche" per tenere a freno l'inflazione, avverte il numero uno diSecondo il banchiere "molti operatori non stanno tenendo in considerazione questa ipotesi", ossia che l'inflazione possa salire più del previsto e che di conseguenza la Fed si trovi "costretta" ad alzare i tassi più rapidamente di quanto preventivato. "Se in passato, i tassi sono stati ridotti ad un livello più basso delle attese, e per un periodo di tempo più lungo di quello preventivato, ora potrebbero salire più alto, e più velocemente, del previsto", ha aggiunto Dimon nella sua lettera annuale agli azionisti."Dobbiamo capire che c'è la possibilità che, a un certo punto, la Fed e altre banche centrali debbano compiere azioni più drastiche di quanto attualmente credano", ha specificato il manager.