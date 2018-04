Giudici ad Autostrade: rimuovere tutor, brevetto copiato. Società replica: Tutor resta ma sostituito da nuovo sistema

(Teleborsa) - "Il Tutor non verrà rimosso dalla rete di Autostrade per l'Italia, ma sarà immediatamente sostituito con un nuovo sistema diverso da quello attuale".Lo comunica Autostrade per l'Italia, dopo la decisione odierna della Corte d'Appello di Roma, che ha stabilito che "i Tutor costituirebbero una forma di violazione del brevetto della Craft". La sentenza - fa sapere la società - sarà impugnata presso la Corte di Cassazione da Autostrade, "le cui ragioni sono state riconosciute fondate da 4 precedenti sentenze di merito in tutti i gradi di giudizio".Tuttavia "per evitare che vengano annullati i benefici del Tutor che ha ridotto del 70% il numero di morti sulla rete autostradale,della velocità media, che avverrà entro tre settimane".La decisione della Corte d'Appello di Roma riconosce che non c'è stato alcun arricchimento da parte di Autostrade per l'Italia, non avendo la concessionaria ottenuto alcun vantaggio economico dall'utilizzo del sistema che ha come unico obiettivo quello di tutelare la sicurezza dei clienti, né alcun danno per Craft. Pertanto, la sentenza di oggi (10 Aprile) non prevede alcun indennizzo a beneficio di Craft per l'utilizzo del sistema.