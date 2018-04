FS Italiane racconta al Festival di Perugia la mobilità collettiva integrata nell'era digitale

(Teleborsa) - Il viaggio, la mobilità integrata globale e la media literacy nell'era digitale,. Temi centrali la digitalizzazione, l’esperienza di viaggio e i comportamenti responsabili sui treni e sui bus, beni comuni, per aumentare la sensibilità contro il vandalismo.Sono i principali contenuti con cui il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane partecipa al#ijf18, in programma da oggi, 11 Aprile, a domenica 15 aprile 2018., pensata per sviluppare il sistema Paese per connettere persone e luoghi a tutta l'Europa.Nei laboratori Tutti a scuola, organizzati dal Festival in collaborazione con FS Italiane, tre giorni (11-13 aprile) saranno dedicati all’alfabetizzazione mediatica e alla capacità di accedere, comprendere e valutare criticamente i media (media literacy) affrontando anche temi specifici del trasporto ferroviario legati ai nuovi concetti di mobilità integrata collettiva.- studenti delle scuole elementari, medie e superiori di tutta Italia - un pubblico giovane e sempre più propenso alla mobilità collettiva e sostenibile.Da oggi al 15 aprile il Gruppo FS Italiane ha allestito, ai Giardini Carducci, l’area kids Play Mobility. Uno spazio, dedicato ai bambini dai 4 ai 12 anni e ai loro genitori (apertura dalle 10.00 alle 18.00), per la scoperta della mobilità integrata e sostenibile con giochi e attività analogiche e digitali di intrattenimento educativo. Robottini da programmare a forma di Frecciarossa e bus, un percorso alla scoperta dell’Italia in viaggio, uno spazio dove apprendere i “comportamenti corretti” da tenere a bordo treno e, infine, un’area per le foto ricordo con sagome indossabili dei nuovi treni regionali Rock e Pop, del Frecciarossa e degli autobus di Busitalia.