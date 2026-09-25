Banca Popolare di Cortona acquisisce il 5% della startup Dometria

(Teleborsa) - Banca Popolare di Cortona ha acquisito il 5% di Dometria, startup innovativa con sede a Pisa, nata da un progetto di ricerca sviluppato all’interno della Scuola Superiore Sant’Anna e specializzata nell’applicazione di dati, intelligenza artificiale e modelli avanzati al mercato immobiliare.



L’operazione, spiega una nota, si inserisce nella politica delle alleanze strategiche perseguita dalla nostra Banca, volta a rafforzare il proprio percorso di innovazione e a sviluppare nuove competenze e opportunità attraverso la partecipazione e la collaborazione con realtà altamente specializzate. Si compie così un ulteriore passo nella valorizzazione dell’ecosistema di aziende innovative partecipate dalla Banca, che sono anche messe in connessione tra loro: contestualmente alla nostra partecipazione, infatti, anche Meta Srl è entrata come investitore nel capitale di Dometria.



Dometria nasce dall’incontro tra ricerca scientifica, tecnologia e mercato, con un approccio multidisciplinare che coinvolge competenze provenienti dalla Scuola Superiore Sant’Anna, dall’Università di Firenze, dal CNR, dall’Università IUAV di Venezia e da Devitalia. La società

sviluppa soluzioni per rendere più oggettivi, trasparenti e predittivi i processi di analisi e valutazione del patrimonio immobiliare.



Valutazione e connessione sono le due parole chiave per comprendere l’approccio di Dometria, che distingue infatti Dometria Value, piattaforma per la valutazione e il rating immobiliare basata su intelligenza artificiale, dati e modelli predittivi, e Dometria Connect, ecosistema digitale dedicato all’incontro riservato tra domanda e offerta nel mercato degli asset off-market.



La Banca Popolare di Cortona è una Banca commerciale di Comunità che opera prevalentemente nelle province di Arezzo e Perugia; è stata fondata nel 1881 da Girolamo Mancini, ha circa 3.000 Soci ed è la banca popolare cooperativa più antica d’Italia.

Condividi

```