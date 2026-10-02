Gruppo FS al Festival di Internazionale: professioni ferroviarie e viaggi in Europa

(Teleborsa) - Il Gruppo FS partecipa al Festival di Internazionale a Ferrara, in programma dal 2 al 4 ottobre, l’appuntamento culturale che ogni anno riunisce in città giornalisti, scrittori, autori e protagonisti della cultura provenienti da tutto il mondo.



All’interno della programmazione del Festival sono previsti due appuntamenti che permettono di guardare al mondo ferroviario da prospettive diverse: da una parte il racconto delle professioni che ogni giorno rendono possibile il viaggio in treno, dall’altra la riscoperta del treno come strumento per attraversare l’Europa e mettere in connessione persone, città e culture.



Sabato 3 ottobre alle 10.30, alla Biblioteca Casa Niccolini, si terrà un incontro della durata di circa un’ora dedicato a bambine e bambini dagli 8 ai 13 anni e, in particolare, alla professione del macchinista. Un’occasione per raccontare ai più giovani cosa significa guidare un treno, quali competenze sono necessarie, come si svolge una giornata di lavoro e quali sono le responsabilità legate alla sicurezza e al viaggio di migliaia di persone.



Attraverso il dialogo e le domande dei partecipanti, l’incontro sarà un modo per scoprire da vicino una delle professioni che ogni giorno permettono alla rete ferroviaria di funzionare, ma anche per conoscere il mondo della mobilità e le opportunità professionali che offre.



Domenica 4 ottobre alle 12:00, nel Cortile del Castello, il Gruppo FS prosegue la sua partecipazione al Festival con il panel "Sul binario giusto". Al centro del dibattito c'è il ritorno dei treni internazionali: un modo diverso di viaggiare che, in un’epoca segnata da crisi climatica e nuove tensioni geopolitiche, continua ad avvicinare persone, territori e idee d'Europa. Ne discutono il giornalista Marco Carlone, la blogger e scrittrice Linda Maggiori e lo scrittore Gianni Montieri. Modera la giornalista Valentina Pigmei.



Il Gruppo FS è in prima linea nella realizzazione della 'Metropolitana d’Europa', la rete ad alta velocità integrata pensata per collegare in modo sempre più capillare le principali città europee.



Dagli EuroCity ed Euronight diretti verso Svizzera, Austria e Germania, fino ai Frecciarossa che già uniscono l'Italia alla Francia e che dall'estate 2027 collegheranno Milano e Roma a Monaco, il Gruppo porta la propria eccellenza ferroviaria oltre i confini nazionali. Viaggiare in treno diventa così molto più di un semplice spostamento: è il primo passo dell'esperienza di viaggio.



"Per il Gruppo FS partecipare a Internazionale significa entrare in uno spazio di confronto sul mondo che cambia e sulle sfide che riguardano il nostro futuro. In un tempo segnato da profonde trasformazioni tecnologiche, ambientali e sociali, crediamo sia fondamentale creare occasioni di dialogo e fornire gli strumenti per comprendere la realtà e orientarsi nella complessità", ha dichiarato Giuseppe Inchingolo, Vicedirettore Generale Corporate del Gruppo FS. "Il rapporto con le persone e con i territori è al centro del nostro lavoro: la mobilità è infatti anche un modo per creare connessioni, opportunità e coesione. Essere presenti a un festival che mette in relazione idee e prospettive diverse rappresenta per noi un’occasione per ribadire l’importanza dei valori che guidano il nostro impegno: sostenibilità, inclusione, responsabilità e attenzione alle comunità".



Con la partecipazione al Festival di Internazionale a Ferrara, il Gruppo FS conferma il proprio impegno al fianco di importanti iniziative culturali, creando occasioni di incontro con le nuove generazioni e contribuendo al racconto di un sistema ferroviario che, attraverso le sue persone, le sue professioni e i suoi collegamenti, unisce territori e supera i confini.

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