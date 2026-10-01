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Impresoft acquisisce Marketplace Generation e Addiction Digital Pioneers

Finanza
Impresoft acquisisce Marketplace Generation e Addiction Digital Pioneers
(Teleborsa) - Impresoft, società attiva nella trasformazione digitale e controllata da Clessidra Private Equity SGR, ha finalizzato l’acquisizione di Marketplace Generation e Addiction Digital Pioneers, aziende di rilievo nel panorama tecnologico, specializzate rispettivamente nella gestione professionale dei canali marketplace per brand del fashion, dello sportswear e del consumer goods e nello sviluppo software, nella trasformazione digitale e nella gestione dei dati di prodotto.

Questa operazione strategica consentirà al Gruppo Impresoft di ampliare e potenziare la propria offerta di soluzioni innovative nell’ambito dell'offerta e-commerce e MarTech, rafforzando ulteriormente la propria posizione di leadership nel settore della digitalizzazione.



(Foto: © Vasin Leenanuruksa/123RF)
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