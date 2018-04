Welfare aziendale, Fumagalli: "E' nel DNA delle imprese artigiane"

(Teleborsa) -, ma le novità legislative per dare impulso al welfare aziendale hanno dato un'accelerazione a questo processo.Lo ha affermato il Segretario generale di Confartigianato, in una intervista rilasciata a Teleborsa, in occasione della presentazione del rapporto Welfare Index PMI 2018 "Sicuramente un, l'attenzione per il benessere delle persone dei propri collaboratori è consustanziale nella piccola impresa", afferma Fumagalli, aggiungendo che"Accanto alle iniziative più tradizionali di welfare di tipo contrattuale abbiamo sviluppato proprio negli ultimi tempi anche unaper interventi di welfare aziendale".in Italia diffuse soprattutto al Centro-Nord, ma non solo, che hanno dato vita ad iniziative di welfare attraverso questa piattaforma dedicata di Confartigianato", ha risposto."Su tutte, attraverso lo strumento di sanarti che è diventato in pochissimo tempo il secondo fondo di sanità integrativa a livello nazionale, quindi un successo straordinario", ha detto il Segretario di Conartigianato."Anche le forme più minute che si sono sviluppate attraverso laregione per regione, attraverso esigenze differenziate, e da ultimo le: i tempi di lavoro e di tutte quelleche stanno progressivamente sviluppandosi", ha concluso.