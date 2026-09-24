Francia, fiducia imprese manifatturiere settembre stabile a 101 punti
(Teleborsa) - Si mantiene stabile la fiducia delle imprese manifatturiere francesi nel mese di settembre 2026. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), si attesta a 101 punti, rispetto ai 101 del mese precedente (rivisto da 103) e ai 102 attesi.
Fra gli altri settori, il sentiment nei servizi scende a 98 punti da 99, mentre il clima nel commercio al dettaglio peggiora a 94 punti da 99.
Il sentiment complessivo delle imprese francesi scende a 96 punti da 98, mentre i giudizi sulla situazione occupazionale sono in calo a 98 punti da 99.
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